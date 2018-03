Ao que consta, a família Otero será retirada do processo criminal que envolve o Cruzeiro do Sul. Aliás, Luis Octavio Índio da Costa, ex-controlador do banco, prestigiou o night-bar da piscina do Fasano – sexta, no Rio.

