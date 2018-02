Com autorização da Som Livre – gravadora das trilhas de novelas da Globo desde 1969 – o cantor inglês Dan Torres lança este mês, por vias independentes, coletânea com 14 gravações que fez para o canal nos anos 2000.

A novidade será Wishing You Could Stay, sobra inédita da trilha sonora da novela Sete Vidas.

