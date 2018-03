Sucesso de bilheteira no Brasil, o novo filme de Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona, não conquistou o autor Gilberto Braga.



“Achei mais ou menos. Muito intelectual”, comentou com um fã que puxou conversa, na saída do cinema do Shopping da Gávea, no Rio.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.