Curioso, Chalita acordou ontem um dos vereadores de seu partido às 7h30 para saber como foi o jantar de Marta, na véspera, com quatro vereadores e dois deputados do PMDB. Pelo que se apurou, o encontro, que foi até 1h da madrugada, agradou.

Entretanto, a reunião acabou irritando boa parte do secretariado do partido em SP. Na visão de alguns deles, a senadora está tentando matar a aliança do partido com o PT cedo demais.

Próximo capítulo: Marta e Chalita se reúnem amanhã.