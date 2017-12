Novas fornadas

Depois do Kinoshita, Attimo, Mercearia do Francês, Clos e da hamburgueria Tradi, Marcelo Fernandes está de olho em novo negócio: os pães. O empresário busca um ponto na Vila Nova Conceição para abrir a sua paneteria Attimino, no próximo semestre. Ali, ao lado do irmão Ernesto Fernandes, vai oferecer o que já produz para os restaurantes do grupo: pães italianos, folhados, foccacias, baguetes, entre outras receitas que serão testadas pelo padeiro Pedro Calvo e pela cunhada de Marcelo, Márcia. “Trabalhamos com espírito bem familiar e tenho a convicção de que, assim, construímos nossa credibilidade”, diz o restaurateur.

