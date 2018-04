Nova plataforma de moda promete mais liberdade a estilistas

Ivan Pereira idealizou e Eduardo Taulois emprestou seu know-how em tecnologia para criar a mais nova plataforma de moda online do Brasil, a UDesign. Ela pretende valorizar a liberdade de criação dos estilistas.

Como? “O estilista desenha, o consumidor expressa seu desejo de compra e só as peças que atingirem um número específico de pedidos são fabricadas”, explica Ivan. Sem risco financeiro para criar, o designer terá liberdade de propor roupas criativa sem temer encalhes ou prejuízos.

“Resumindo, a tecnologia vai ajudar os designers a criar sem as amarras dos custos do sistema fashion atual, onde só se fabrica o estritamente comercial”, complementa o moço. No time de criadores estão alguns dos melhores estilistas nacionais. O site udesign.life acabou de entrar no ar e terá sua primeira coleção disponível daqui a um mês.