Nova marca de saias foi pensada dentro do modelo de consumo consciente

Caroline Snitcovski lança esse mês a Limited Edition – marca 100% pensada para gerar consumo consciente. “Como já sugere o nome, é uma marca de saias feitas em coleções limitadas e numeradas. O grande diferencial é que as peças podem ser devolvidas”, explica. Como assim? “A cliente que devolver vai ganhar um crédito para abater no valor de uma nova compra”. E o que acontece com as peças devolvidas? “Parte vai para o second chance to buy do site, que funciona como um brechó e a outra doamos para instituições de caridade”. Outra forma que a moça encontrou de otimizar a roupa, é no jeito que ela pode ser usada. “Apesar das saias serem as protagonistas, essas poderão ser transformadas, virando vestidos e blusas. Vai da criatividade de cada um”. O mylmtdedition.com entra no ar até o fim deste mês.