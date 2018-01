Vereadores começam ‘mostrando serviço’ em SP

Os novos vereadores chegaram à Câmara paulistana dispostos a mostrar serviço. Segundo a Secretaria-Geral, 56 novos projetos já foram protocolados.

Os trabalhos legislativos começam hoje, com a presença de Doria.

Back to Thatcher

Fez sucesso ontem entre investidores o discurso de Temer na abertura da conferência do Crédit Suisse. Sua defesa das reformas, aumento de eficiência do Estado e melhoria do ambiente de negócios animou a todos.

Um dos presentes até se arriscou a dizer: “Parecia que eu estava ouvindo a Margareth Thatcher…”