Nova fase?

Vera Fischer se lança em nova empreitada. Está usando suas habilidades artísticas – a atriz pinta quadros – para fazer joias. “Sempre gostei de joias, principalmente de pedras de todos os tipos, de brilhantes, passando por esmeraldas e até turmalinas”, explicou Vera à coluna, em recente evento, mostrando em seus dedos e no pulso, bem como no pescoço, os protótipos que fez. Vai lançar quando? “Isso ainda não programei, mas acredito que antes do Natal terei a coleção pronta.” Afastada dos holofotes há algum tempo, a atriz reapareceu sábado passado no Rio, em festa de aniversário para sua amiga Liège Monteiro.

