Nova cerveja traz textos inéditos de escritores brasileiros no rótulo

Promover a literatura pela cerveja e não o contrário. Essa é a ideia da Cerverbaria, a primeira marca da bebida que funciona também como editora – pois traz em seus rótulos textos inéditos. “Nós somos do meio e sabemos como é difícil que a literatura chegue às pessoas. A cerveja é um meio para isso”, explica Caroline Freire (no centro). Junto com o marido, André Rosemberg, a publicitária e escritora fez seu début com a Poética, que trouxe escritos de autores como a poeta Angélica Freitas. “Primeiro achamos que a poesia era mais fácil de encaixar num rótulo mas vimos que outros formatos também dão certo.”

