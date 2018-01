Nova campanha garante que paulistanos mandem recado para o futuro

Imagine marcar um encontro com o futuro? Está é a proposta da campanha Cápsula do Tempo, promovida pelo empreendimento B32, na qual os participantes são convidados à escrever cartas para pessoas queridas que só serão abertas em… 2050, no dia do aniversário de São Paulo.

Toda essa correspondência ficará 32 anos guardada em uma caixa lacrada, que será concretada junto com as fundações do B32, um edifício corporativo de 25 andares que será construído na Avenida Faria Lima.