Nova barbearia também atende mulheres

José Tibiriçá Martins – conhecido como Tibira e ex-sócio de Facundo Guerra – comemora sua recém-aberta barbearia e café no Armazém Alvares Tibiriçá, em Santa Cecília. Ao lado do sócio Marcelo Álvares, a ideia é que o local vá além dos tradicionais serviços de barbearia – barba, cabelo e bigode. Pretendem atender também, por exemplo, mulheres que desejam fazer cortes masculinos. Tudo isso na companhia de petiscos e bebidas que são servidos no Café & Tasca – localizado no térreo do empreendimento.

