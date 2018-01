De volta, o agito na Rua Amauri

Renato Calixto, que se desligou do Nina Cucina e do Peppino recentemente, já tem novo projeto. O empresário vai abrir, com outros sócios, um novo restaurante no segundo semestre. Localizado na rua Amauri, a ideia é fazer novamente, da rua, uma referência da cidade.

Para levar adiante a nova empreitada, Calixto fez um giro, nas últimas semanas, por restaurantes do norte europeu, incluindo Londres, Copenhague e Berlim.

“Fui buscar essa referência porque a gastronomia do sul da Europa já está bem explorada em SP. Queremos algo novo”, explica.