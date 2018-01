Aliás, o local do almoço entre a presidente e chefes de estados no Brasil para a Copa ou de passagem para a reunião do Brics, marcado para domingo, foi alterado. Basicamente, por questões de segurança e por causa do esquema de trânsito ao redor do Maracanã – palco da final.

O evento foi remanejado do Centro Empresarial Sul America, próximo ao estádio, para o Palácio das Laranjeiras. Que, cá entre nós, é mais bonito.