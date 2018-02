Com o aumento de acidentes aéreos (já foram 77 este ano), a Aeronáutica está em alerta. Escolheu, para liderar a apuração da queda do avião da Noar, em Recife, o mesmo investigador que cuidou da tragédia da TAM, em 2007.

Prova da importância que o Cenipa está dando a acidentes em empresas de menor porte.

Até o começo de julho, 41 pessoas morreram em desastres aéreos contra 39 em todo o ano de 2010 – sem considerar os mortos no Recife esta semana.

