Crianças da cracolândia participam de pré-lançamento de ‘A Bailarina’

A Paris Filmes faz pré-lançamento do filme A Bailarina amanhã para um público especial: crianças do projeto Novos Sonhos, da região da cracolândia, serão ciceroneadas pela primeira bailarina do Theatro Municipal do Rio, Claudia Mota, no Shopping Iguatemi.

Guizo no gato

O mercado está querendo saber por que a Raízen, de Rubens Ometto, emitiu US$ 500 milhões em bônus ontem – a terceira emissão externa apenas nesta semana. Estão planejando comprar o que?

Dupla de peso

Alice Braga e Wagner Moura participarão juntos de um painel, em março, no SXSW – festival de entretenimento e inovação que acontece em Austin, nos EUA.

Homenagem

Vida Alves, protagonista do primeiro beijo da TV brasileira, está entre os destaques da Ocupação Laura Cardoso – que Itaú Cultural abre em fevereiro. A atriz gravou depoimento exclusivo para o Instituto, 15 dias antes de sua morte.