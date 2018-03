Ainda não está descartada a construção de uma escultura desenhada por Tomie Ohtake na Avenida Paulista – um dos últimos desejos da artista.

Apesar de a primeira proposta ter sido rejeitada pela Prefeitura – por causa do local, a Praça do Ciclista, e do peso da obra, sete toneladas, ainda está sendo estudado novo espaço… mas na mesma avenida.