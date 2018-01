Not basic at all

Martina Scaravaglioni Cid Ferreira e Mafê de Castro acabam de lançar a Not Your Basic Denim – marca focada em jeans, que promete modelos que vão do ‘funny’ ao ‘rocker’. “Comecei a costurar patchworks em meus jeans, achei bonito e assim começou a ideia de montar uma marca”, conta Martina, que mora em Washington. Lembrou então de sua amiga Mafê, que vive em São Paulo e com quem trabalhou na grife Adriana Barra, para propor parceria. As moças uniram seu know-how de mais de dez anos no mundo da moda e… fecharam negócio.



