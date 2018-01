Nossos móveis

Amigas de longa data, as arquitetas Daniela Vasserman Appolonio Bastos e Daniela Cardoso Alves, lançam quarta-feira, a MobiPik – uma plataforma brasileira de artigos de decoração. “A ideia surgiu em um almoço e muito bate-papo. Inicialmente pensávamos em abrir uma espécie de ‘Peguei Bode’ de móveis e peças usadas. Muitos de nossos vizinhos mudavam-se para o exterior e acabavam doando suas mobílias, em sua maioria em ótimo estado e com assinatura de designers renomados, tais como Sergio Rodrigues, Jorge Zalszupin, entre outros. ” Conta Appolonio.

O projeto começou com contato com lojistas, mas acabou atraindo outras pessoas a apresentarem e colocar à venda peças de suas novas coleções “Nossa ideia inicial foi reformulada e decidimos apostar shopping online, onde cada pessoa encontrará a peça dos sonhos em uma única plataforma.” enfatiza Daniela Cardoso Alves.

