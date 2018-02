Luciana Temer, da Assistência Social, lança projeto-piloto de novos albergues em SP. Sua secretaria reformou casa no Belém para abrigar 20 famílias. A ideia é que as pessoas deixem o lugar em menos de um ano – já com emprego e filhos em creches e escolas.

Há, hoje, apenas um abrigo para famílias no município. E 15 mil moradores de rua.