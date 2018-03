Nossas Cidades

Há cerca de um ano, a advogada Anna Livia Arida assumiu novo desafio: tocar o braço paulistano da bem-sucedida ONG carioca Meu Rio. Com foco em mobilizações sociais, a rede Minha Sampa tem agitado o cotidiano dos paulistanos com campanhas, por exemplo, contra os abusos sexuais no metrô e pela transparência na crise hídrica em São Paulo. “Nosso objetivo é aproximar o cidadão do poder público, ampliando a capacidade de influência das pessoas nas decisões que afetam a cidade”, afirma. Este mês, Anna foi convidada a levar os cases de sucesso da ONG para a Universidade de Oxford, na Inglaterra.

