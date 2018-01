‘Nossa posição é indivisível’, diz Doria ao lado de Alckmin

Um novo round do embate Alckmin-Doria foi travado no final do evento desta manhã em coletiva dos dois no Harvard Club em NY. Foi Doria quem falou primeiro: “Fique bastante claro que a nossa posição é indivisível. Na minha relação com Alckmin, pessoal, familiar, política, estamos juntos”.

E o governador emendou: “Eu e Doria estamos unidos numa grande sinergia entre São Paulo Estado e a cidade”.

Os repórteres questionaram: “mas quem vai ser a noiva?”

“Temos trocado buquês de noiva aqui em NY”, respondeu Doria.

Questionado sobre quem seria o melhor adversário para os tucano em 2018, se Ciro ou Lula, Alckmin respondeu: “Podem escrever. Teremos uma grande disputa… pelo Santos FC./ GABRIEL MANZANO VIAJOU A CONVITE DO LIDE