O ex-BC Gustavo Franco, hoje na Rio Bravo, fez contas e concluiu que a necessidade de financiamento público no Brasil (19,3% do PIB) é muito parecida com a da Grécia (24%) e a de Portugal (21,6%).

Segundo ele, preocupante, mas bem abaixo dos 28% dos EUA e longe dos 4,5% da Austrália.