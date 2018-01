Nos Finalmentes

Henrique Meirelles se encontra com o deputado Alexandre Baldy, relator do projeto de lei sobre regularização de capital externo, na segunda-feira. Indagado pela coluna sobre as mudanças propostas, o ministro da Fazenda se limitou ao protocolar: “O Congresso brasileiro é soberano para decidir”. O tom mais ameno tem razão de ser. Ante a necessidade de o governo Temer aprovar a PEC dos gastos, Meirelles, pelo que se apurou, não tem muito espaço para se colocar contra as alterações sobre repatriação que foram apresentadas. Finalmentes 2 Há um certo consenso de que o prazo para pedir oficialmente a legalização será estendido . Para 30 de novembro. Finalmentes 3 Renan Calheiros se reúne com quatro senadores na segunda-feira para articular a favor das mudanças da lei do capital externo.

