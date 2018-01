O general Sergio Etchegoyen ainda deixou um comentário, no evento do Itamaraty, sobre “o que se diz lá fora” da corrupção do Brasil. “Não somos os únicos. Olha só o cambismo que detectamos por aqui”.

Ele se referia ao cartola irlandês Patrick Hickey, do COI, detido pela polícia do Rio como parte de um esquema de venda ilegal de ingressos.

Outros três da operação foram detidos no domingo.