O princípio de um segundo incêndio – dia 21 de março, no Auditório Simon Bolívar – não parou o trabalho da perícia no Memorial da América Latina. De acordo com funcionários, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas continua no local a todo vapor e não se abalou com o acidente iniciado por uma fagulha.

O relatório final com as análises do IPT está previsto para ser entregue em maio.