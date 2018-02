E Bar Refaeli está enfrentando maus bocados. O exército de Israel criticou a escolha da modelo para uma campanha do governo. Motivo? A moça “deu um jeitinho” para escapar do serviço militar obrigatório, casando-se com um amigo da família só para ser dispensada.

Refaeli não pareceu se abalar. Em seu Instagram, escreveu que tem mais leitores do que qualquer jornal israelense.