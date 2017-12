Afranio, Frederico, Caio e Marco, bisnetos de Alceu Amoroso Lima, estão revoltados com o fato de o Movimento Passe Livre ter sido escolhido para receber, este ano, prêmio que leva o nome do escritor. E estão disparando e-mails contra a decisão, com fortes críticas.

Procurado, o Centro Alceu Amoroso Lima pela Liberdade, presidido por Cândido Mendes, preferiu não se manifestar, “por acreditar que é uma questão de foro… familiar”.