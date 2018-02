Tó Brandileone acaba de tirar do forno seu segundo álbum solo, Ontem Hoje Amanhã– que apresentará ao público dia 9, no Auditório do Ibirapuera. O músico, integrante do grupo 5 a seco, contará com participação para lá de especial na noite de lançamento: Lenine. Além do show, Tó comemora: sua músicaPra Você Dar o Nomeestá na trilha sonora da novelaEm Família, de Manoel Carlos.

