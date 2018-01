André Esteves, do BTG, e o biólogo Thomas Lovejoy serão homenageados, na terça-feira, com jantar no Waldorf Astoria, em NY. Motivo? A atuação de ambos em defesa do meio ambiente.

Organizador do evento, o Brasil Institute do Wilson Center, dirigido em Washington por Paulo Sotero, entregará a Esteves o Prêmio Wilson de Cidadania Corporativa. E a Lovejoy, o Woodrow Wilson de Serviço Público.