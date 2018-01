Mais um ponto no currículo da banda Dônica, de Tom Veloso, filho de Caetano e Paula Lavigne.

Os rapazes foram convocados por José Maurício Machline para se apresentar na cerimônia do Prêmio da Música Brasileira, no próximo 22 de junho, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Eles vão recriar Lindo Lago do Amor, hit de Gonzaguinha, que será o homenageado do ano.