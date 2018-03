E Gilberto Dupas ganha nova homenagem. José Serra confirmou presença na mesa-redonda que debate, dia 29, as relações entre religião e política, tema do livro da Paz e Terra que traz introdução inédita de Dupas, escrita pouco antes do seu falecimento.

Entre os presentes, Celso Lafer e Rubens Ricupero. Na Livraria Cultura.

