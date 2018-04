O Prêmio da Música Brasileira, dirigido e produzido por José Mauricio Machline, este ano, fará homenagem à cantora Clara Nunes. Sem patrocínio, mas com a ajuda de todos os artistas envolvidos, ele acontece no dia 1º de julho, no Canecão.

No palco, cantando Nação, grande sucesso da Clara, o autor, João Bosco acompanhado de Zelia Duncan.

Veja também:

Outras notas no blog da coluna Direto da Fonte