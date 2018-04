Noite do real

FHC tentou um low profile, anteontem, no lançamento de America Latina: Desafios da Democracia e do Desenvolvimento, com o chileno Alejandro Foxley, na Cultura do Conjunto Nacional.

Não conseguiu: só se falava do real. E como não poderia deixar de ser, Celso Lafer atirou: “Lula não olhou com o devido carinho para essa data”. O ex-ministro foi além, dizendo que “não fosse esse plano, sequer o Bolsa-Família existiria”.

Já Gilberto Kassab repetiu um feito conhecido: furou a fila, indo direto cumprimentar Fernando Henrique.

