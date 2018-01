Idalbert Pierre-Jean, embaixador do Haiti, saiu satisfeito, quinta, de encontro com Gilberto Kassab: conseguiu apoio para show em São Paulo, com renda para ajudar as vítimas do terremoto.

O prefeito ofereceu, ainda, equipes da Saúde para levar, aos haitianos, as ações de treinamento do Programa de Saúde da Família.