Claudia Leitte disse sim a Regininha Moraes. Vai cantar na abertura do Les Chefs et Décors, em setembro, no Terraço Daslu.

Com todas as cotas de patrocínio vendidas, o show terá um suíngue especial: a comemoração de 10 anos do Projeto Velho Amigo. E inclui o lançamento de livro de Ignácio de Loyola Brandão sobre a trajetória da ONG.