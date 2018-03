Uma montagem inédita de Sansão e Dalila, do francês Camille Saint- Saëns, estréia sábado no Teatro Municipal. O autor dos croquis é o figurinista do espetáculo, Marcelo Marques.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.