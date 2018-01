Noite de lances e selfies

Não se sabe ainda exatamente quanto arrecadou a festa de gala em prol do Hospital Pequeno Príncipe, anteontem na Casa Fasano. Mas a depender de lances do leilão, presenciados pela coluna, o hospital em Curitiba deve ter ficado satisfeito. Só a oferta máxima feita por um relógio exclusivo IWC, com gravação de um desenho de uma das crianças da instituição, chegou a R$ 72 mil.

O segundo lance mais disputado da noite foi a experiência Fendi, que incluía uma reserva na suíte privada do palácio da marca italiana em Roma e um motorista particular a disposição, além de uma visita ao ateliê de peles. Saiu por R$ 66 mil.

O momento que causou mais comoção e emoção foi a oferta do vestido de noiva da modelo Isabelli Fontana, bordado com 10 mil cristais Swarovski e confeccionado pela grife Água de Coco, que ela usou recentemente no casamento com Di Ferrero nas Maldivas. Para apimentar o lance, a top subiu ao palco e falou no microfone: “Esse vestido marcou o melhor momento da minha vida. Vi plânctons, arco-íris e chuva com ele. Quem levar, vai levar minha energia junto”. Saiu por R$14 mil.

Para encerrar a noite, Preta Gil subiu ao palco e animou os convidados, que transformaram o show da cantora em uma chuva de selfies, até Preta entrou na onda e posou ao lado de Marina Ruy Barbosa e Lala Rudge, “Ops, estraguei a foto”, disse a filha de Gilberto Gil em tom de brincadeira. \SOFIA PATSCH