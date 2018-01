Noite azul para os 70 anos da ONU

Os 70 anos de vida das Nações Unidas, que se completam neste sábado, 24, serão marcados, no Brasil e em todo o planeta, com a campanha “Iluminando o mundo com o azul da ONU”. Monumentos e prédios oficiais — a começar pelo Itamaraty, em Brasília, o Maracanã e o Cristo Redentor, no Rio, e o Elevador Lacerda, em Salvador –, receberão iluminação com o azul da bandeira da organização.

A lista de adesões à data, em São Paulo, passa de 20 endereços. Entre eles Viaduto do Chá, Memorial da América Latina, Museu de Arte Sacra, Palácio dos Bandeirantes, Monumento às Bandeiras e Estátua de Borba Gato.

O evento será compartilhado entre seguidores da ONU no Facebook, Instagram, Twitter e outras redes, com as hashtags #UNBlue e #ONU70, entre outras.