Alexandre de Moraes, da Justiça, encaminhou a nomeação do indigenista Noel Villas Boas para presidir a Funai. Ao que se apurou, a escolha de um nome técnico, com bom diálogo nos setores indigenistas, foi bem recebido por Temer.

Filho mais novo do célebre sertanista Orlando Villas Boas — um dos criadores do Parque Nacional do Xingu –, Noel, de 39 anos, tem também o importante apoio do cacique Raoni, liderança de prestígio entre as comunidades indígenas.