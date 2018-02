Das visitas ao Brasil, Llosa destacou, para próxima revista TAM nas Nuvens, a que fez em 1979. Foi quando conheceu as paisagens do livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, se inspirando para escrever A Guerra do Fim do Mundo. “Talvez uma das maiores emoções que tive na vida foi estar no lugar onde ficava Canudos.”

