À la ‘impostômetro’, a Global Footprint Network e a WWF avisam: os recursos naturais do planeta disponíveis para 2014 acabaram… na última terça-feira. É o Dia da Sobrecarga da Terra, criado em 2000 e que vem sendo registrado mais cedo a cada ano.

Na primeira medição, há 14 anos, os recursos “acabaram” em 5 de outubro.

No vermelho 2

A conta é a diferença entre os recursos produzidos por um país em um ano e as necessidades da população. Segundo a GFN, hoje são necessários 7,1 Japões para prover o Japão – líder do ranking. Na sequência vêm Qatar (5,7), Suíça (4,2) e Itália (4).

O Brasil? Está no 11º lugar, com 1,6. A média do planeta é 1,5.