A Parada do Orgulho Gay está “de braços abertos” para receber Ricky Martin, garante Manuel Zanini, coordenador do evento. “É muito importante quando um artista de projeção sai do armário”, explica.

E mesmo depois de assumir a homossexualidade, o artista não perdeu o apoio das ex-namoradas. Que declararam ser ele um “amante notável”.