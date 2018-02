Com a chegada de Quito Formiga – que era do PR –, o PSDB tem agora 11 vereadores e conquista a maioria na Câmara paulistana.

Falta saber se o presidente da Casa para 2016, a ser definido em dezembro, vai sair do partido que elegeu a maior bancada em 2012 – no caso, o PT – ou do que tem a maior bancada agora.