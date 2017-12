No tom certo

Em 2010, depois de se separar, Renata Lima– publicitária de formação – decidiu ouvir o que o coração dizia desde a infância, quando a irmã mais velha era cobaia de suas criações: seguir a paixão pela moda. Desembarcou em Paris para fazer pós-graduação na International Fashion Academy e mergulhar de cabeça em cursos de maquiagem. Para ganhar um extra, além de trabalhar em editorais, começou a maquiar it girls. Mas a saudade bateu e o dinheiro ficou curto.Há um ano, voltou para o Brasil. Meio sem querer, caiu nas graças de personalidades como Teresa Fittipaldi e Ronaldo – de quem já virou maquiadora oficial em terras brasileiras. O que conquistou o Fenômeno? O tom natural e o aspecto de pele saudável da make de Renata. Seu talento chegou aos ouvidos de Wanderley Nunes e, há um mês, ela passou a fazer parte da equipe do Studio W. “Quando termino, é como se o rosto do cliente fosse uma obra de arte.”

