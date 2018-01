Com plateia estrelada, um vestido ousado e performance sensual que nem de longe lembrava a postura acanhada de uma das cantoras-ícones da nova safra da MPB, Céu fez show de lançamento do CD Vagarosa, sexta, no Auditório Ibirapuera.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.