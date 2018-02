Figurinos da cerimônia de inauguração da Casa Brasil, amanhã (26) em Londres, são obra de Jum Nakao. O artista plástico confeccionou as peças no Rio, em Roma, Milão e na capital inglesa.

A Casa Brasil, aliás, quer ser point durante os Jogos Olímpicos. Estão programadas happy hours com músicos nacionais em todos os dias do evento.