As declarações de Police Neto à coluna, sobre rediscutir a intenção de Doria de revogar o limite da velocidade, entraram no radar da equipe do prefeito.

O vereador eleito Daniel Annenberg, ex-diretor do Detran, quer participar da audiência sobre o assunto. Mas não pretende ficar só na velocidade: quer debater, também, o conjunto de medidas para as políticas para o trânsito.

