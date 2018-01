O centenário do samba será o tema central da festa na entrega da Ordem do Mérito Cultural, dia 7 de novembro. E a principal homenageada será a própria “rainha do samba”, a cantora e compositora carioca Dona Ivone Lara, 95 anos completados em abril. A lista dos agraciados sai na semana que vem.

Rildo Hora, produtor, e o diretor Cesar Augusto vão organizar a noite para o Ministério da Cultura, no Palácio do Planalto.