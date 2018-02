Escalado para representar Dilma, sábado, na posse de Jacob Zuma, presidente da África do Sul, Michel Temer– convidado de honra do casamento de Manoel David Korn de Carvalho, prefeito de Tietê – teve de cancelar presença na festa. Que reunirá 900 pessoas, no mesmo dia, em sua cidade natal.

